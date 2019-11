Rechter tegen Bergse verdachte: ‘U dacht toch niet dat het gesmolten suiker was?’

BERGEN OP ZOOM/BREDA - Nee, eigenlijk had de 55-jarige Mario E. uit Bergen op Zoom er helemaal niet over nagedacht wat er in de op 13 juli gevonden jerrycans in zijn huis zou zitten. Zei hij tenminste, maar de rechter geloofde er niet zo veel van.

,,Kom op. We zitten hier in West-Brabant. Daar gebeurt nog weleens wat op het gebied van synthetische drugs. En dan druk ik me zachtjes uit. U dacht toch niet dat het gesmolten suiker was?'' Ja, dat moest E. ook wel weer erkennen.

Schuldsanering

In de jerrycans zat 145 liter amfetamineolie en hij had nog een emmer met 4 kilo mdma. ,,Achteraf gezien heb ik natuurlijk nooit gedacht dat het legaal zou zijn. Maar ik heb er alleen nooit over nagedacht. Ik dacht alleen aan het geld. Ik kreeg 2000 euro om dat spul een maandje thuis te stallen. Ik zit in de schuldsanering, leef van 50 euro in de week, dus ik kon het goed gebruiken.‘’

Zijn advocaat Henk van Asselt vatte dat samen: ,,De heren die hierachter zitten hebben weer de meest geëigende en geschikte persoon gevonden die kon helpen. En deze simpele ziel heeft zich laten beetnemen. Voor een paar grijpstuivers is hij gezwicht.''

Niet mild

Maar ondanks dat verhaal, was officier van justitie Jan Bezem niet mild voor E. ,,Het is door mensen als verdachte dat criminelen zo ontzettend veel geld kunnen verdienen. Daarom vind het Openbaar Ministerie dat mensen die het spul opslaan niet zo gek veel minder straf verdienen dan de mensen die in de labs werken. Het OM vindt iedereen in de keten even strafbaar.''