Rechter keurt saneringsplan arseenvervuiling Nieuw-Vossemeer goed

VIDEO Rondje rond de kerk van Hoogerheide wordt rondje Binnenschelde voor rolstoelclub

24 januari HOOGERHEIDE - Rondjes rond de kerk. Die maken vrijwilligers van de rolstoelwandelclub bij zorgcentrum Heideduin in Hoogerheide meestal. Maar dankzij een gift van de Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier zit er dit voorjaar een uitstapje in naar de Binnenschelde in Bergen op Zoom.