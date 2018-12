Rechter handhaaft beslag op Rolls Royce en Bentley in witwaszaak Klaas Otto

BREDA - Het beslag op een Rolls Royce en een Bentley die volgens het Openbaar Ministerie toebehoren aan Klaas Otto blijft gehandhaafd. De rechtbank in Breda heeft dat besloten op de klacht van een man uit Leiderdorp die claimde dat hij de eigenaar is van beide voertuigen.

De Rolls Royce Corniche en de Bentley Continental R werden in mei van dit jaar in beslag genomen bij een autohandelaar in Numansdorp anderhalf uur nadat Klaas Otto ze er had afgeleverd. De 43-jarige man uit Leiderdorp zegt dat hij de voertuigen bij de handelaar had aangeboden om ze te verkopen.

Vermogen

Volgens de officier van justitie is Klaas Otto hoogstwaarschijnlijk de eigenaar van beide voertuigen. De aanklager heeft ze destijds in beslag laten nemen om vermogen van de oprichter van motorclub No Surrender veilig te stellen vanwege beschuldigingen over witwassen van in totaal 1,7 miljoen euro.

Otto zegt dat hij de Bentley en Rolls Royce wel herkent maar dat ze niet van hem zijn.

Eigenaar

De rechter is weliswaar overtuigd dat Klaas Otto de auto’s in gebruik heeft gehad maar twijfelt wie de echte eigenaar is. De rechtbank handhaaft daarom het beslag.

Klaas Otto (51) uit Bergen op Zoom werd op 25 oktober veroordeeld tot zes jaar celstraf voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing én witwassen. De rechter stelde vast dat onder andere via zijn autohandel 1,3 miljoen euro is witgewassen.