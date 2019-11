Rechter besluit: vrachtwagens Kouters Aardappelhandel in Dinteloord 's avonds taboe

Tientallen basisscho­len in West-Bra­bant staken op 6 november

8:49 BERGEN OP ZOOM/BREDA - Vraag Els Kooijmans van scholenkoepel Lowys Porquin in Bergen op Zoom waarom veel leerkrachten op de dertig aangesloten basisscholen op 6 november willen staken en het antwoord komt als een waterval. ,,De uitlatingen van minister Slob dat, als de nood hoog is, er best ouders voor de klas mogen, is bij leerkrachten compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Dit frustreert enorm.”