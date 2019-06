Rechtbank stuurt man uit Halsteren die tientallen mensen bedreigde gewoon terug de bak in

Reekalfjes uit hoog gras gered door boswachter vlak voordat boer begint met maaien in Bergen op Zoom

22 juni BERGEN OP ZOOM - Zeven reekalfjes zijn vrijdagmiddag door boswachter Erik de Jonge gered van de maaidood in een grasveld op de Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Ze lagen verstopt in het hoge gras, waardoor de kans groot was dat een boer ze over het hoofd zou zien tijdens het maaien. Met man en macht zocht hij naar de kalfjes, waarvan uiteindelijk zeven werden gevonden.