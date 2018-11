Rechtbank straft veel lager tegen Bergenaar en andere helikopterkapers

Video + foto's Explosie en brand Bergen op Zoom in beeld

13:33 BERGEN OP ZOOM - Een inwandig transformatorhuisje in restaurant De Teerkamer in Bergen op Zoom is maandagochtend ontploft. Vier mensen raakten daardoor zwaargewond. Het pand aan de overkant is zwartgeblakerd door de ‘vuurbal’ die uit het huisje kwam.