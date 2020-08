Rechtbank noemt uitlatingen doorrijder 'weerzinwekkend' en straft harder dan normaal

'Die kk-mongool reed zonder licht. Ik was pissig, omdat heel de kk-ruit kapot was. Ik dacht bekijk het maar.' Dat bericht stuurde M. naar zijn vrienden op WhatsApp na het ongeluk. Bovendien schreef hij dat hij de fietser zag, uitweek en hem toch raakte.



Bij de rechtbank zei hij echter dat hij dat alleen maar uit stoerdoenerij had gezegd. In werkelijkheid zou hij de fietser niet hebben gezien en gedacht dat hij een haas aanreed. De rechtbank: ,,Dat je dit afdoet als grootspraak en stoerdoenerij gaat er bij de rechtbank niet in. Het getuigt van een schokkend disrespect voor het slachtoffer.'' M. loog volgens de rechtbank over meer zaken.