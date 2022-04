Recalcitrante Bergenaar opnieuw betrapt met drugs op zak

‘Check hoe zuiver op de graat die nieuwe West-Brabantse wethouders zijn’

ROOSENDAAL - Hoe zuiver op de graat zijn al die nieuwe wethouders die eraan zitten te komen? De nieuwe wet voor een verplichte screening is nog niet rond. In Roosendaal worden aankomende wethouders al jaren tegen het licht gehouden voordat ze in functie treden. ,,Het zet iedereen even op scherp.”

31 maart