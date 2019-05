Reacties Steenbergse oppositie: “De Volkspartij heeft stevig onderhandeld”

Kees Gommeren, fractievoorzitter VVD, stelt dat hij denkt dat Gewoon Lokaal! een stuk is opgeschoven richting de Volkspartij. ,,Dit is onder andere op te maken uit de thema's huisvesting van arbeidsmigranten, de afschaffing van de hondenbelasting en een tweede supermarkt in Dinteloord. Die thema's zijn voor de Volkspartij heel belangrijk.”

‘Duidelijkere afspraken’

Het nieuwe coalitieakkoord tussen Gewoon Lokaal!, de Volkspartij en het CDA werd donderdagavond gepresenteerd. ,,Ik ben blij dat er duidelijkere afspraken in staan dan in het vorige akkoord", zegt Eric van der Spelt namens D66. ,,Wij juichen toe dat er ook gekeken wordt naar een tweede supermarkt in Dinteloord.” In het nieuwe akkoord staat onder andere dat er wel windmolens komen langs de Karolinadijk - tegen de wensen van de Volkspartij in -, maar dat het er slechts acht mogen zijn met een maximale hoogte van 149 meter. ,,Ik vraag me af of we daarmee aan de energieopgave kunnen voldoen", aldus Van der Spelt.

Geen mega-windmolens

Ook Gommeren twijfelt over de afspraken over windmolens. ,,Wethouder Baartmans heeft eerder onderzoeken gedaan naar lagere windmolens. Die bleken toen niet haalbaar. Dus hoe zit dat dan nu?” Nadir Baali, fractievoorzitter PvdA, is blij dat er in ieder geval geen mega-windmolens komen. ,,Het is wel opmerkelijk dat die 8 windturbines van 149 meter er nu zo hard in staat. Ik vraag me af of daarover is gesproken met de bevolking.”