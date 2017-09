'Reactie op stankklacht Woensdrecht is een lachertje'

WOENSDRECHT - Een ernstige stankklacht die niet is doorgegeven of onderzocht omdat de melding buiten kantoortijd was gedaan: AKT-raadslid Ludo Bolders uit Woensdrecht is verbijsterd over een mail die hij kreeg van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Bolders belde vorige week dinsdag naar de OMWB, die voor 27 gemeenten en de provincie milieuklachten opvolgt. ,,Rond middernacht hing er in Woensdrecht een erge stinklucht, echt een zware mestgeur. Onze burgemeester roept altijd op om overlast snel te melden. Dan kan er immers iets gemeten of geconstateerd worden. Op heterdaad, dat is belangrijk. Dus heb ik de OMWB gebeld." Dat deed ook dorpsgenoot Fons van Tilburg.

Bolders kreeg van de dienst een antwoordmail. ,,Maar ik viel zowat uit mijn stoel toen ik die las", vertelt Bolders. ,,Omdat de melding na kantoortijd kwam, is die niet doorgegeven aan de medewerker van dienst en is de zaak zonder onderzoek gesloten. Meer uitleg staat er niet."

Geen nut

Bolders twijfelt of hij burgers nog moet adviseren om klachten te melden. ,,Wat moet ik in godsnaam met zo'n reactie? Zo heeft melden geen nut. Als je de volgende dag belt, kan die stank al weg zijn."

Een woordvoerder van de OMWB zegt 'heel goed te snappen' dat Bolders ontevreden is over de summiere mail. ,,We gaan goed kijken naar de tekst om na te gaan hoe die landt bij een klager."

Protocol

De OMWB-zegsman heeft wel een verklaring. ,,We volgen een vast protocol bij elke klacht. We zijn 24 uur paraat, maar of we iemand op pad sturen, hangt af van de aard en ernst. Overdag gebeurt dat bij drie klachten binnen een uur, of direct bij iets dat als zeer ernstigs wordt beoordeeld."

Buiten kantoortijd is de standaard om niet ter plaatse te gaan, tenzij gemeenten dat specifiek vragen. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan. ,,Bij Woensdrecht geldt de standaard, plus altijd uitrukken naar enkele specifieke bedrijven. Dat gold niet bij deze kwestie", aldus de OMWB-zegsman.

Servicelijn

Woordvoerder Jan Prop van de gemeente Woensdrecht benadrukt dat burgers bij klachten of ongerustheid ook altijd de gemeentelijke servicelijn (14 0164) kunnen bellen.