Ravotten, rennen en klauteren op Landgoed Lievensberg

Video Dit is de trailer van het nieuwe Bergs openlucht­spek­ta­kel over 75 jaar bevrijding

14 maart BERGEN OP ZOOM - De trailer van het nieuwe openluchtspektakel Supersum is vanaf nu te zien. De première was donderdagavond in Cinema Kiek in de Pot. Het nieuwe openluchtspektakel geeft een kijkje in het leven van de Bergse bevolking in de dagen rond de bevrijding.