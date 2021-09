Ravelijn als rauw decor voor ‘Les Misérables’ van De Vierschaar in herfst 2022: ‘Een prachtlocatie’

Liefst had de stichting die al vaker schitterde met openluchtspektakels op unieke plekken het toneelstuk rond deze tijd reeds aan het publiek getoond. ,,Maar we willen kwaliteit leveren. Begin dit jaar bleek dat we door corona niet konden repeteren zoals wij dat nodig vinden.’’

Pijnlijke, maar juiste keuze

,,De uitvoeringen doorschuiven naar 2022 was een pijnlijke keuze, maar wel de juiste", zegt regisseur Erwin Eggermont van De Vierschaar.

Dat de productie in september en oktober volgend jaar alsnog te zien zal zijn, en dan ook nog op Het Ravelijn, stemt Eggermont blij. ,,In de periode dat we in 2019 Supersum speelden op de Waterschans, viel ook de keuze op Les Misérables als volgende stuk. We kregen meteen Het Ravelijn op ons netvlies. Dit stuk vraagt om een ruwe en harde setting die het meedogenloze Frankrijk van de 19e eeuw helpt verbeelden.”

Toestemming voor Ravelijn

De Vierschaar kreeg onlangs definitief toestemming van de gemeente om in 2022 twee weken gebruik te maken van het vestingwerk uit 1703, een ontwerp van Menno van Coehoorn. ,,De Waterschans was puur een locatie, Het Ravelijn zal ook echt als decor gebruikt worden. Heel leuk, zo'n passende plek, ook weer in de open lucht.”

Was Supersum een grote productie, Les Misérables valt in de categorie klein tot middelgroot. ,,Er werken zo'n 150 mensen aan mee. Voor de cast zijn 65 spelers geselecteerd, maar de rollen moeten nog worden verdeeld. De repetities beginnen na de Vastenavend.”

Toneelstuk, geen musical

Het verhaal rond oud-bajesklant Jean Valjean is al in 21 talen vertolkt. ,,Velen kennen het als film of musical, bij ons is het echt een toneelstuk. Dus niet met zang, maar wel met muziek voor sfeer en opluistering”, benadrukt Eggermont.

De Vierschaar-schrijvers Arthur en Cees van Broekhoven en Rob Boas baseerden zich op het boek van de Franse schrijver Victor Hugo. ,,Het oorspronkelijke verhaal blijft in ere, maar ook wie de musical heeft gezien, zal zich erin herkennen. We willen laten zien hoe hard die tijd was en hoe het gewone volk leed onder sociale misstanden.”

