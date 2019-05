Ravage op weg en drie gewonden in Bergen op Zoom na heftige botsing met drie auto's

Bergenaar Merijn Oerlemans speelt de hoofdrol in musical Koning van Katoren

20:01 BERGEN OP ZOOM - Als Merijn Oerlemans praat, neemt zijn enthousiasme het over en volgt een vermakelijke woordenstroom. Nog maar twintig jaar is hij, maar Merijn heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug. Op zijn zestiende won de Bergenaar een Amateur Musical Award (AMA) voor zijn rol in Petticoat. Hij toerde door Nederland met de musicals Bella Italia en Kruistocht in Spijkerbroek. Daarnaast is hij een van de honderd juryleden in het RTL 4-programma All Together Now.