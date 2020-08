Ravage na windhoos in Bergen op Zoom

UPDATE Vrouw zwaarge­wond naar ziekenhuis door aanrijding in Bergen op Zoom, kinderen van 1 en 3 jaar oud ook gewond

17:27 BERGEN OP ZOOM - Een 32-jarige vrouw en twee kinderen van 3 en 1 jaar oud zijn donderdagmiddag gewond geraakt door een aanrijding met een vrachtauto in Bergen op Zoom. De vrouw moest bevrijd worden uit de auto en is daarna per traumahelikopter naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.