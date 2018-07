Ravage in tuin Bergen op Zoom na brand in schuur, overgeslagen naar vier andere tuinen

BERGEN OP ZOOM - Door een brand in een schuur is dinsdagavond een ravage ontstaan in een achtertuin van een huis in Bergen op Zoom. De brandweer was er snel bij en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Wel raakten vier andere tuinen in de Meidoornlaan beschadigd door de vlammen.