Ravage in tuin Bergen op Zoom na brand in schuur, ook schade aan woning en andere schuurtjes

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de brand is geweest. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Eerder op avond waren er in Bergen op Zoom verschillende kleine buitenbranden, zoals in de Grote Hazelaar en de Ratelaarstraat. Mogelijk hebben de branden met elkaar te maken, maar dat wordt door de politie verder onderzocht.

De ravage in de achtertuin van de woning is groot. Of de bewoners thuis waren ten tijde van de brand, is niet bekend. In elk geval is niemand gewond geraakt.