Ravage bij botsing met vier auto's op kruising in Bergen op Zoom

VIDEO West-Brabantse schoolbe­stu­ren luiden noodklok over tekort leerkrach­ten: ‘Nooit eerder zo hectisch’

7:02 ROOSENDAAL/BREDA - Overal hetzelfde geluid. Vraag bestuurders in het West-Brabantse basisonderwijs of het personeelsplaatje voor het nieuwe schooljaar rond is en het zuchten begint. ,,Uiteindelijk is het gelukt, ja. Maar het wordt ieder jaar lastiger. Bijna niet meer om te doen”, valt Kees Mens van katholieke scholenkoepel KPO in Roosendaal met de deur in huis.