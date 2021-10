Rapper Mazzy wint T-Strijd Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De Bergse rapper Mazzy trad vrijdag voor het eerst live voor publiek op. Iets korter dan toegestaan zelfs. Het was genoeg voor de winst in de T-Strijd.

Veel aan de 10de editie van de talentwedstrijd in Gebouw-T was in 2021 anders. Het meest verrassend was dat er naast bands voor het eerst ook rappers mee mochten doen. Vreemd is dat allerminst. Hiphop is al lang een van de meest populaire genres die er bestaat.

De in Bergen op Zoom geboren en getogen 27-jarige Mazzy heet eigenlijk Tolga Korkmaz. Zijn ouders zijn van Turkse komaf en hij werkt als jongerenwerker in fasehuis Memo in de Lindebaan. ,,Daar haal ik veel voldoening, passie en inspiratie uit. Ik had zelf een moeilijke jeugd en hoop nu voor hen het verschil willen maken. Dat werk wil ik uitbreiden, maar ik zou ook graag verder willen raken met mijn muziek. De nu gewonnen studiotijd hoop ik te gaan benutten om mijn raps goed op te nemen.”

Pas vier jaar

Mazzy rapt pas vier jaar, maar heeft in zijn vaak korte ritmische tracks het hoogste woord. Een stortvloed aan wisselende emoties blies hij de goed gevulde popzaal in. Hij werd daarin bijgestaan door een DJ/MC en in de afsluiter door twee druk met hun achtersten schuddende danseressen.

Het was goed genoeg om de muzikaal interessantste act Nova Novella, de sfeerrijke rockband van de19-jarige excentrieke zangeres Joni Bouma, achter zich te laten. De soms stevig rammelende set van de Bergse rockband Floyd and The Barbers kon dankzij zanger/podiumbeest Dennis van Giel op het meeste bijval van het publiek rekenen. Die band ging aan de haal met de publieksprijs.