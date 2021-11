Rapper en psycholoog Kenny maakt een clip over laaggeletterdheid: ‘Het is net een dagboek dat rijmt’

Het is een stukje uit een gesprek tussen Kenny en een van de cursisten van de bieb, verwerkt in deze rap. ,,Tijdens de Open Monumentendagen wordt jaarlijks het Popmonument gehouden”, zegt Esther Hartog, consulent Een Leven Lang Leren. ,,Daarbij is dan ook muziek bij ons, in de bieb. Dit jaar trad Kenny op. Maar we wilden er iets meer van maken, iets met taal. Dus hebben we hem gevraagd of hij met onze cursisten samen wilde werken.”