Randweg West op slot, dat is even wennen

BERGEN OP ZOOM - Even schrikken. De afsluiting van de Randweg West leidde maandagochtend tot de nodige drukte op andere toevoerwegen naar Bergen op Zoom zoals bijvoorbeeld op de Vierlinghweg. Daar was het aanschuiven vanaf de Markiezaat Container Terminal tot aan de verkeerslichten bij de Van Konijnenburgweg.

De Randweg West gaat deze maand in twee fases voor onderhoud op de schop. De stad in is deze belangrijke verkeersader deze week volledig afgesloten. De gemeente heeft dat ruim vooraf bekendgemaakt. Toch liep het hier en daar behoorlijk vast in de ochtendspits.

Altijd overlast

,,We weten als gemeente dat dit soort werkzaamheden altijd met overlast gepaard gaan”, zegt woordvoerder Erwin Stander er over. ,,Je ziet ook dat mensen toch proberen om op hun navigatie te blijven rijden terwijl de bebording toch duidelijk aangeeft dat er werkzaamheden zijn.”

Veel vrachtwagens reden over de Randweg Noord om pas bij de Halsterseweg te ontdekken dat ze niet rechtdoor konden. Via Halsterseweg, Tholenseweg en Nieuw Beijmoerseweg koersten ze massaal richting bedrijventerreinen.

Heel druk

Volgens Stander is er op tal van manieren over de klus gecommuniceerd. ,,Bedrijven zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en over de tijdstippen. Maar dat neemt niet weg dat het vanochtend echt heel druk was”, erkent hij. Klachten kwamen er bij de gemeente amper binnen.

De gemeentewoordvoerder denkt dat het vooral even wennen is voor de automobilist. ,,We weten dat er bij dit soort werkzaamheden altijd een dag of twee nodig is om mensen aan omleidingen te laten wennen. Veel meer dan wat we nu doen, kunnen we niet.”

Zestien uur per dag