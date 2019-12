Rammelend plan reclamebelasting moet over, huiswerk voor Bergs college

Eindelijk oplossing voor verlich­ting Theater De Maagd in Bergen op Zoom

12 december BERGEN OP ZOOM - Een jarenlange zoektocht ging er aan vooraf. En nu is er eindelijk de oplossing voor de verlichting in Theater De Maagd. Ledlampen vervangen de oude gloeilampen. Klinkt als een klusje van niks. Maar niets is minder waar. ,,We zijn er al in 2015 mee begonnen, pas vorig jaar kwam de oplossing in zicht. We zijn nu nog niet honderd procent tevreden, maar we zijn er bijna.”