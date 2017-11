De Waterput is zaterdagmiddag afgeladen. Ruim honderd man luistert naar de veelal ingetogen liedjes van de Zeeuwse band. Met als gevolg dat de kleinere medemens niet alles kan zien. Zoals Femke Jordans. Desalniettemin heeft ze genoten van het optreden. "Gelukkig kon je het goed horen", zegt de tiener terwijl ze in een platenbak snuffelt.



Na twintig jaar en zes studioalbums verder, klinkt Racoon gerijpt. Evenals het publiek. Op een paar verdwaalde puber na, zijn het vooral veertigers en vijftigers die op het instore optreden zijn afgekomen.



Zanger Bart van der Weide maakt er tijdens het spelen geen geheim van dat het overlijden van zijn zus Anne een stempel op het nieuwe album heeft gedrukt. In 'Hate to love' is het verdriet duidelijk hoorbaar. Het nummer zorgt ontroering bij het publiek.



Welk nummer de band ook speelt, Racoon weet keer op keer te raken. In 'Stay Little' zoekt Bart het sentimentele randje op, over de liefde van een vader voor zijn snel opgroeiende dochter.