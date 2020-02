'Racebaan’ Tholenseweg moet veiliger worden door borden en belijning

Dat kregen bezorgde omwonenden van de route tussen Halsteren en Tholen te horen in een gesprek waar ze maanden op hebben aangedrongen bij de gemeente Bergen op Zoom. ,,We hebben de indruk dat het gevaar nu wordt onderkend en dat we aan dezelfde kant van het touw trekken”, zegt Bert van ‘t Laar namens de buurt. ,,Ook hebben we nu cijfers die bewijzen dat er veel te hard wordt gereden.”

Gemiddeld 72 per uur waar 60 mag

Zo blijkt dat 85 procent van het verkeer op de Tholenseweg gemiddeld ruim 72 kilometer per uur rijdt, dik boven de marge van 67 per uur die de politie hanteert op zulke 60 kilometerwegen. De snelheid richting Tholen ligt hoger dan die richting Halsteren. Sinds 2010 zijn er elf ongevallen geregistreerd, één met dodelijke afloop.

Asfalteren in meivakantie

Dat de gemeente de rijbaan aanpast, waarschijnlijk in de meivakantie, stemt hem voorzichtig positief. ,,De weg krijgt een nieuwe slijtlaag. Na dat asfalteren komt er geen doorgetrokken streep meer in het midden. Maar wel aan elke kant een witte suggestiestrook van een meter breed. De rijbaan is zes meter, maar straks zie je dus nog maar vier meter zwart asfalt. Zo lijkt de weg smaller. Zeker bij tegenliggers moet dat bestuurders afremmen.”

Handhaving blijft pijnpunt

Maar Van ‘t Laar blijft realistisch. ,,Het is een illusie dat mensen massaal hun rijgedrag gaan verbeteren. En handhaving blijft een pijnpunt. Door bezuinigingen moet de politie keuzes maken en de prioriteit ligt niet bij snelheidscontroles. En bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente mogen geen hardrijders staande houden, alleen stilstaande voertuigen controleren.”

16 in- en uitritten of kruisende wegen

Volledig scherm Landbouwverkeer dat wordt ingehaald, plus de vele in- en uitritten en zijwegen maken de Tholenseweg bij Halsteren gevaarlijk, stellen buurtbewoners. Extra borden moeten dat verhelpen. © Peter de Brie Het geldende inhaalverbod, dat vaak genegeerd wordt om landbouwverkeer te passeren, blijft van kracht. Daar wordt met extra borden op gewezen, niet langer met een ononderbroken streep. Ook wordt bekeken waar er meer 60-borden kunnen komen en bebording om te waarschuwen voor de 16 in- en uitritten of kruisende wegen.

Smiley, wijkagent of Rent a Cop