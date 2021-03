Raadslid Pijnen na huisscan: ‘Ongerust gevoel door vuurwerkbom slijt langzaam’

De burgemeester regelde een huisscan. ,,Specialisten nemen dan alles met je door. We zitten goed in de rolluiken en sloten altijd al goed af, maar toch gaan je ogen nog verder open bij hun tips", zegt Pijnen. De schade van 6000 euro is inmiddels hersteld.



,,We hebben nu geen brievenbus meer in, maar naast de deur. En ons naambordje is van de muur. Sinds die scan voel ik me wat geruster, al blijf ik beter opletten.” De belangstelling van zijn partijgenoot Grapperhaus deed hem goed. ,,Eerder kregen we al veel fijne reacties van inwoners. Je schiet er soms gewoon van vol.” Pijnen zegt zich in zijn raadswerk niet te laten beïnvloeden.