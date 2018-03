Raadslid Louis van der Kallen (69): 'Dit is een rechtse directe die ik niet zag aankomen'

Aangeslagen. Gefrustreerd. Maar strijdbaar als altijd: ,,Is Van der Kallen uit de tijd? Zeker niet. Ik ga door. Met dezelfde passie.''

De verkiezingen van 2014 brachten zijn BSD historische winst: vier zetels. De kiezer halveerde dat op 21 maart van dit jaar. Weg is de droom van Louis. Over een BSD met toekomst. Met in de raad een jonge opvolger, Manuela van Gent, zijn nummer twee.

Twee zetels

Niks van dat alles, besliste de kiezer. ,,Ik heb zelf niet eens genoeg stemmen gehaald voor mijn eigen zetel.'' En ook Farid El-Khassim die de tweede zetel krijgt van de BSD zag het aantal stemmen dat op hem werd uitgebracht halveren. Bij elkaar wisten alle BSD-kandidaten net genoeg stemmen bij elkaar te sprokkelen voor twee zetels.

Kieswijzer

Quote Mensen denken alleen aan het nu Louis van der Kallen Hoe het komt? Het ligt niet aan hem. Of aan de inzet van zijn collega's. ,,Die hebben hun stinkende bestaan gedaan.'' Wat dan wel? ,,Ik denk de Kieswijzer. Ik heb onze bijdrage naar waarheid ingevuld. En niet met wat de Bergenaar graag wil horen. Maar mensen die 'm invulden kwamen nooit op de BSD uit.'' Hij heeft geen spijt van zijn eerlijkheid. Betreurt het veel meer dat bij kiezers en partijen het kortetermijndenken overheerst. ,,Mensen denken alleen aan het nu.'' En politieke partijen spelen voor Sinterklaas, overstelpen in hun programma's de kiezers met beloftes. ,,Ik beloof geen dingen die onzin zijn.''

Tegelijk stelt hij vast dat 'de passie, kennis, visie, het denken op de lange termijn' van de BSD niet landen bij die kiezer. ,,Dat werkt blijkbaar allemaal niet.''

Kater

Wat hij zich als politiek dier nog het meest verwijt is dat hij de rechtse directe van de kiezer niet zag aankomen. ,,Dat ik niet heb gezien wat ik had moeten zien.'' Zijn kater: Manuela van Gent, zijn opvolger, haalt de raad niet. Zelfs niet als hij zou opstappen (,,wat ik niet doe, ik stop pas als mijn Ank zegt dat mijn bovenkamer niet meer werkt''). Want Piet Juten is qua aanstal stemmen de eerstvolgende die in de gemeenteraad komt. En niet Van Gent. ,,Terwijl ze het politieke talent van Bergen op Zoom is.''

Volledig scherm Manuela van Gent wordt door Louis van der Kallen gezien als zijn opvolger bij de BSD. Maar ze komt niet in de gemeenteraad. Tot frustratie van Van der Kallen.

Toekomst

Quote Ik ben geen grammofoonplaat Louis van der Kallen Na de winst van 2014 (,,een cadeautje'') zag hij een BSD die zou voortbestaan na Louis. Een partij met toekomst. Zijn politieke erfenis. Kritisch de koers van het college volgen. ,,Om de dames en heren achter de tafel scherp te houden.'' Nu weet hij niet goed hoe verder. Welke koers die BSD gaat varen. Een ding weet hij wel: ,,Louis verandert niet.''