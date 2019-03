Raadsleden vol lof over nieuwe look and feel De Schelp in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het is klimmen over steigers en stofhappen voor de delegatie Bergse raadsleden die donderdagmiddag door projectleider Ton van Wijk van de gemeente Bergen op Zoom wordt rondgeleid in zwembad De Schelp.

,,Een mijl op zeven, maar ook een ontzettend leuke klus’', noemt Van Wijk de grootscheepse facelift van De Schelp. En daar zegt hij niets teveel mee, merken de raadsleden. In de enorme bouwput herken je nauwelijks meer het zwembad dat het ooit was, maar ook nog niet het natte belevingsparadijs dat De Schelp moet gaan worden. ,,De Schelp krijgt een hele nieuwe ‘look and feel’, denk aan natuurlijk aan het water’', belooft Van Wijk. Met gietvloeren die in kleur verlopen van droog zand naar nat zand en blauwe tegels die het beeld van schuimkoppen oproepen.

Geen sauna meer op de tribune

Voor veel raadsleden is het bezoek aan het zwembad een nostalgisch tripje. Want wie heeft niet ooit op die bloedhete tribune zitten kijken hoe de kinderen afzwemmen. Dat wordt straks anders, belooft Van Wijk, dankzij het nieuwe systeem voor klimaatbeheersing Baopt. ,,Beneden is het altijd dertig graden, daar loop je kletsnat in je zwembroek rond. Maar vroeger was het dan in de nok van het zwembad meer dan veertig graden. Baopt zorgt met hulp van technieken uit de meteorologie voor een homogene temperatuur. Dat scheelt enorm in de stookkosten. Dat systeem verdient zich in zes jaar terug.’'

In het kielzog van Van Wijk wandelen de raadsleden langs de plekken waar straks de ‘droge’ en de ‘natte’ bar, de glijbaan met lichteffecten , het instructiebad met beweegbare vloer en het ‘spraypark’ moeten komen. Dat laatste vervangt het buitenbad en krijgt een thema dat verwant is aan dat van de Zeeridder in het Markiezenhof. ,,Zo komt het verhaal dat de stad vertelt ook in De Schelp terug.’'

Opening in het najaar

De raadsleden informeren naar de duurzaamheid van het megaproject. Er blijken behoorlijk wat duurzame maatregelen genomen: naast het Baopt-systeem, komt er bijvoorbeeld ook led-verlichting. En dat heeft nóg een voordeel, schetst Van Wijk: ,,Je kunt erin kijken. Dus je ziet geen zwarte vlekken als je een baantje rugslag doet.’' En de kosten? ,,De bodem van de pot onvoorzien is nu wel in zicht.’' Burgerraadslid Jaap van Dam prijst Van Wijk om zijn enthousiasme én zijn realisme. ,,Ik ben blij dat het project binnen budget gerealiseerd wordt.’'