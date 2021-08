‘Raadsels en mysteries’ voor kinderen in biebs Bergen, Hoogerheide en Steenbergen

De bibliotheken in Bergen op Zoom, Hoogerheide en Steenbergen organiseren de komende weken gratis activiteiten voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar in BiebFabriek ‘Raadsels en mysteries’.

Er is een speurtocht waar je het mysterie van het gevonden briefje oplost en ‘Meesterspeurder’ wordt. Aanmelden bij de balie.

En zo kom je 5 augustus in Hoogerheide tijdens een Dolfje Weerwolfje-quiz en Weerwolvenspel meer te weten over weerwolven die in de bieb soms ’s nachts uit griezelboeken tevoorschijn komen.

Hologram of brief in geheimschrift maken

Een weerwolf, of iets anders, weleens in een boek gezien, maar nooit in het echt? Dat kan wel met het zelfgemaakte hologram in Bergen op Zoom op 11 augustus, Hoogerheide 12 augustus of Steenbergen 16 augustus.

Een brief in geheimschrift met speciale inkt schrijf je in Steenbergen op 23 augustus, Bergen op Zoom 25 augustus en Hoogerheide 26 augustus. Collage maken in Jeroen Bosch stijl 30 augustus in Steenbergen, 1 september Bergen op Zoom en 2 september Hoogerheide.

Verplicht aanmelden voor de andere activiteiten, tot twee dagen voor de activiteit, aanvangstijden en leeftijden: www.bibliotheekwb.nl.