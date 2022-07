Raad wil maatwerk voor Woensdrechtse boeren: ‘Want 61 procent stikstof hier komt uit België’

HOOGERHEIDE - De gemeenteraad wil dat lokale boeren in en om Woensdrecht ontzien worden. Want 61 procent van alle stikstof komt gewoon uit België over de grens gewaaid. Daarnaast wordt Woensdrecht omzoomd door Natura 2000-gebieden.