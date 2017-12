Raad van State: Steenbergse loods terecht gesloten vanwege hennep

De eigenaar van de loods, die niets met de drugs te maken had, zegt dat de dozen maar heel even in de loods hebben gestaan. Ze waren van een voormalige huurder die de sleutel nog in zijn bezit had. Deze man kwam nog wat spullen halen en om plaats te maken in zijn auto zou hij de dozen met de gevoelige inhoud heel even binnen hebben gezet. De voormalige huurder werd echter op zijn tocht naar de Gibsonstraat stiekem gevolgd door de politie. Die haalde de hennep uit de loods en meldde het incident bij de gemeente. Op grond van het Damoclesbeleid liet de burgemeester de loods voor zes maanden verzegelen.