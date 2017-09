Raad geeft groen licht voor Ster van Lepelstraat

BERGEN OP ZOOM - Ondanks verzet van omwonenden zegt de Bergse gemeenteraad ja tegen het opleggen van het gemeentelijk voorkeursrecht (gvr)op het noordelijke gedeelte van de Ster van Lepelstraat. Met name de harde toezegging van wethouder Ad Coppens dat er geen grote logistieke dozen met weinig werkgelegenheid verrijzen, trekt de meeste partijen over de streep.

Wat de wethouder betreft gebeurt er niets in het gebied als blijkt dat alleen logistieke bedrijven geïnteresseerd zijn. Hij zet in op hoogwaardige bedrijven die veel werkgelegenheid opleveren en passen in de omgeving. ,,Anders gaat het niet door. Daar kunt u mij aan houden."

Rechtsongelijkheid

Voor Lijst Linssen, BSD en CDA was dat niet afdoende. ,,Wij waren eerst groot voorstander, maar we hebben daar eerder de boot gemist. Op deze plek iets ontwikkelen is qua waterhuishouding en ontsluiting te moeilijk", aldus Ton Linssen. BSD'er Piet van den Kieboom vindt dat 'Lepelstraat beter verdient', terwijl Annette Stinenbosch (CDA) vreest voor rechtsongelijkheid omdat er geen gvr op het zuidelijke gedeelte van het toekomstige industrieterrein is gelegd. Alle overige partijen (GBWP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD) steunen de plannen wel, maar blijven kritisch over de slechte communicatie met omwonenden. Coppens belooft beterschap en stelt steeds in gesprek te blijven als er ontwikkelingen zijn.

De Ster van Lepelstraat staat op dit moment volop in de belangstelling. Bedrijven willen er zich graag vestigen aldus de wethouder. ,,De Ster is booming'', zei hij al eerder. Voor het Bergse college was dat begin juli reden het voorkeursrecht te leggen op het noordelijke gedeelte van het gebied. Dat overviel bewoners. Ze dachten dat de Ster pas tegen 2030 zou worden ontwikkeld.

Speculatie

Dat voorkeursrecht gebruikt de gemeente om speculatie met grond tegen te gaan. En wordt nooit vantevoren aangekondigd. Dat voorkeursrecht verplicht eigenaren van grond bij verkoop hun bezit als eerste aan de gemeente aan te bieden.