Queen-tributeband verkoopt Gebouw-T maand van tevoren uit

Details

Van den Branden vertelt dat dankzij het internet alle partijen van de songs per instrument opgesplitst te beluisteren zijn. ,,Het is geweldig hun muziek op die manier uit te vogelen. Je hoort steeds andere details. Er zitten veel kleine gekke dingen in hun muziek. Vandaar ook onze bandnaam, Crazy Little Things."

Anders dan bij andere tributes draait het bij deze band louter om het eren van hun tijdloze muziek. ,,Op het podium zijn we geen lookalikes. Maar zanger Marijn Geluk pakt wel de hoogste noten van Freddie Mercury moeiteloos. We zijn alle zeven idolaat van Queen en al jaren een hechte vriendenclub uit Bergen op Zoom. De meeste zijn ook actief in 666 The Nightmare. Op die ene speciale gitarist uit Oudenbosch na. Die kenden we een jaar geleden nog niet eens. Jeroen, onze Brian May, blijkt een lot uit de loterij."

Fan

Je hebt fans van Brian May en fans van Brian May. Jeroen Lips behoort tot de overtreffende trap. ,,Je hoeft maar één noot te horen en je weet dat het Brian is. Het geluid van zijn eigen gebouwde elektrische gitaar, de Red Special, is volstrekt uniek. Maar je hoort het ook als hij akoestisch speelt. Vanwege zijn aanslag en het gevoel dat hij er in legt."

Red Special

De liefde van Jeroen om dat geluid zo dicht mogelijk te benaderen ging zover dat hij dezelfde drie Vox-versterkers als May kocht en in Italië zijn eigen Red Special liet bouwen. Naar de originele tekeningen van May, inclusief de elektrische schakelingen die er in verwerkt zijn. ,,Die gitaar is nog altijd revolutionair. Hij bouwde die met hout uit de schouw van de open haard thuis. Met spulletjes ook van zijn pa, een elektricien, en uit het huisraad van zijn moeder. Alles bij elkaar heeft zijn gitaar destijds nog geen zes pond gekost. Hij speelt er 55 jaar later nog op, al is de gitaar wel al een paar keer gereviseerd. May wilde destijds dat zijn gitaar rond kon gaan zingen. Daarom is die van binnen hol. Als Jimi Hendrix feedback wenste, dan zette die de versterkers vol open. Brian May wil ook feedback, maar tevens de zaak onder controle houden. Hij gebruikt geen effecten, maar regelt zijn geluid van clean naar ruig met de volumeknop op zijn gitaar."