'Que si, Que no' op de Bergse Boulevard

Opvallend is de naam van het in Amerika gevormde trio No Mercy dat dankzij zijn producties met de Duitse producer Frank Farian (bekend van Boney M, Eruption en Milli Vanilli) halverwege de jaren '90 een reeks wereldhits scoorde. De band liet ook in Nederland vele harten smelten met de liefdesliedjes Where Do You Go, Please Don't Go en Kiss You All Over (cover van de hit van Exile). Van de reeks hits was When I Die de grootste; dat nummer stond in 1996 vier weken hoog in de Top 40.