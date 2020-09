‘Qua activiteiten is het in Poortvliet wat dood maar binnen tien minuten ben je aan zee’

jong in...POORTVLIET - Coen Janse (21) is geboren en getogen in Poortvliet op het eiland Tholen. Niet het meest spannende dorp om te wonen, weet hij, maar voor hem precies goed. ,,Ik hoef niet ver weg om natuurfoto’s te maken.’’

Valt er wel wat te beleven in Poortvliet?

,,Ik kan me voorstellen dat veel jongeren vinden van niet. Daar ben ik het deels mee eens, maar Poortvliet sluit wel aan op mijn behoeften. Ik ben graag buiten. Ik woon maar tien minuten fietsen van de zeedijk, wat zeker in de zomer ideaal is. Ik fiets en wandel graag, en dat kan hier goed. Qua activiteiten is het hier wat dood. Als ik iets met vrienden wil gaan doen, gaan we vaak naar Bergen op Zoom.’’

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Coen Janse uit Poortvliet.

Wat is er leuk aan Poortvliet?

,,De rust en het feit dat het een landelijk gebied is. Het is niet druk, je kunt de straat oversteken zonder te kijken. Er is veel natuur, en de recreatieve gebieden, zoals de zeedijk en de fietspaden, worden goed onderhouden. Ik vind het fijn dat ik de deur uit kan stappen en niet ver weg hoef te gaan om natuurfoto’s te maken.’’

Je houdt van de natuur, dus je hebt je vast niet verveeld tijdens de pandemie?

,,Ik ben gewoon stage blijven lopen. De eerste twee maanden was dat op kantoor. De overige drie maanden heb ik thuis moeten werken. Dat was op zich jammer, maar ik heb mijn stage goed afgerond. Ik weet nog niet wat ik na mijn opleiding wil doen. Het liefste een combinatie van kantoorwerk en buiten zijn om bijvoorbeeld metingen te doen.’’

Heb je hier wel voorzieningen?

,,We hebben de Attent, dat is een heel kleine supermarkt. We hadden een slager, maar die is sinds kort weg. Verder hebben we niet zoveel.’’

Wordt er veel geroddeld in zo’n klein dorp?

,,Er wordt wel geroddeld, maar ik denk dat het wel meevalt als je het vergelijkt met andere dorpen. Als je echt vrij wilt leven en alles wilt doen en zeggen waar je zin in hebt, denk ik dat je beter in een stad kunt gaan wonen. Ik vind het niet heel vervelend, want ik ben het gewend.’’

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Ik zou een soort openluchtparty organiseren in de zomer, op een groot grasveld. Nu hebben we in de zomer alleen een rommelmarkt en dat is voor de jongere generatie niet zo interessant. Al is het maar een tijdelijk festival dat van ’s middags tot ’s avonds laat plaatsvindt. Lekker buiten zijn met zijn allen, ik denk dat dat goed is voor de sfeer van het dorp. Al weet ik niet hoeveel animo er is. Vergeleken met andere delen van het land wonen hier veel ouderen.’’

Wil je de rest van je leven in Poortvliet blijven wonen?

,,Nee. Waar ik heen wil, weet ik nog niet. Na mijn studie wil ik graag ergens anders wonen. Misschien blijf ik op het eiland Tholen. Het hangt ook af van waar ik ga werken, ik kijk wel wat er op mijn pad komt. Ik ben best op mezelf en heb niet veel nodig, maar ik denk dat ik op den duur behoefte heb aan een woonplaats waar wat meer te doen is dan in Poortvliet.’’

Paspoort Coen Janse (21) Poortvliet

Woont met: moeder Elma, vader Peter en zus Marisa

Huisdieren: labradorpuppy Bo

School: Vierde jaar watermanagement aan de Hogeschool Zeeland in Middelburg

Hobby’s: fotograferen, werken in de moestuin, hardlopen en fietsen

Bijbaantje: fotograaf bij Coen Janse Photography

Verliefd: nee