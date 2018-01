PvdA Steenbergen: imagoschade of schone lei door vertrek raadsleden?

Gepasseerd

Steenbergenaar Molhoop heeft zich in twee maanden tijd twee keer teruggetrokken als kandidaat voor de partij. Het ging daarbij steeds om kleine dingen. Zo voelde hij zich gepasseerd omdat de voorzitter van de PvdA, Leon Aanraad, een 'pr-praatje' hield voor de beoogde lijsttrekker . Ook is hij een keer niet gemaild. Per ongeluk, zegt Aanraad, maar Molhoop voelde zich weer vergeten.

In de Steenbergse gemeenteraad blijft nu nog slechts een PvdA'er over: Bart Mees. Hij is in de plaats van Joey van Aken gekomen, die door zijn verhuizing naar Bergen op Zoom de gemeente verliet. Van Aken was lang de gedroomde opvolger van Van den Berge. Het idee was dan ook dat hij hem halverwege de raadsperiode zou vervangen. Op die manier kon hij zich inwerken. Maar Van den Berge stapte maar niet op. Van Aken trok zijn plan. En ging.