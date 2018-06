PvdA op de bres voor braderie in Halsteren

De PvdA is in de pen geklommen naar aanleiding van de verontwaardiging bij harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid en de winkeliersvereniging Halsteren. De harmonie is al sinds en jaar organisator van de Halsterse braderie in het derde weekend van september, dit jaar op 15 en 16 september. Maar in dat weekend zijn ook Bergen op Zicht en de grote optocht van Brabant Stoet in de Bergse binnenstad gepland. Dat trekt veel bezoekers weg bij de braderie, is de zorg in Halsteren.