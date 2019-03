Putte zoekt grootse boer en nar

‘Geen tijd meer’

Even zag het er naar uit dat het carnavalsfeest in Putte verloren zou gaan. Maar op het laatste nippertje meldde zich Fred van Ginneken aan als nieuwe Putse prins. Hij werd bijgestaan door Van Gaal en Van Dooren die de rol van grootse boer en nar op zich namen. Van Gaal is een ouwe rot in het Putse carnaval. In het verleden was hij nar, bestuurslid van de carnavalsstichting en ook actief als jurylid en bouwer. ,,Ik kan geen tijd meer vrijmaken omdat ik bezig ben met tal van andere zaken in de Putse samenleving”, vertelde Van Gaal. Hij is onder meer lid van het Putse Dorpsplatform.