Putse Tristan in finale van T-Strijd met punky liedjes

T-Strijd is de bandwedstrijd van Gebouw-T voor West-Brabant, Zeeland en Antwerpen. Op het spel staan studio-opnames, een optreden in Gebouw-T of op het Op De T Festival. 17 maart is de finale. Die gaat tussen vijf bands, waaronder Love Couple.

Muzikant Tristan van Selm uit Putte doet voor de vierde keer mee aan de T-Strijd. Als lid van Love Couple staat hij voor de eerste keer de finale regionale bandwedstrijd in Gebouw-T.

Tristan ademt popmuziek. Van jongs af aan al. Eerder deed hij als bandlid van Back-Up, Duke John en Coffins For Fat People mee aan de T-Strijd, al is hij pas 20 jaar jong.

Bassist

De bassist is derdejaars op de Herman Brood Academie in Utrecht en wil van muziek maken zijn beroep te maken. ,,Ik volg de opleiding artiest/muzikant/popmuziek/bassist. Met Duke John trad ik met gitarist Jannes van Kaam al veel op en heb ik aan het leven on the road geroken. Na een tweede drummerswissel besloten we die band even te parkeren. Een sabbatical, ook omdat we het druk hebben met andere projecten.''

Een van die projecten is Love Couple, ontstaan in juni 2017 op de Herman Brood Academie. Samen met Kick Kluiving (zang/drums), Renée Meijer (zang/toetsen) en Luc Debuyser (gitaar) maakt Tristan nu eens geen harde stonerrock met metalkantjes of psychedelische invloeden uit de sixties, maar pakkende popsongs.

,,Ik vind het allebei te gek. Love Couple maakt leuke, toegankelijke liedjes. Met vieze gitaarlijntjes, een vet orgeltje en rauwe baslijnen. We maken die popliedjes bewust een beetje kapot of geven ze een garagerandje. Er zitten veel foute synthesizergeluiden uit de jaren tachtig in. Ook ik speel de helft van de songs niet op mijn bas, maar op een bas-synthesizer. Dat ontstond vanwege een blessure, maar dat werkt zo goed dat we dat gelaten hebben.''

Love Couple

Love Couple won tijdens de eerste voorronde van de T-Strijd zowel de jury- als de publieksprijs. De jury roemt de originele songs vol nuances, humor in de teksten, speciale samenzang en coolness op het podium.

De bandnaam staat volgens Tristan meer voor een vage scharrel dan voor een liefdeskoppel dat elkaar eeuwig trouw moet blijven.

,,Love Couple is rauw en punky. De muziek in de live-show is lekker hard en je kunt er goed op dansen of uit je plaat gaan. Of het genoeg is om de T-Strijd te winnen, weet ik niet. Ik zag ook een paar andere voorronden en was erg onder de indruk van de Belgische band TWOFVCE. Maar wie weet. Het is leuk en het is voor alle deelnemers een goede ervaring om op een groot podium met zo'n strakke productie mee te draaien. In Gebouw-T spelen is dankzij monitors en een goed geluid toch iets heel anders dan in een kroeg spelen.''