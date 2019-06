Punaises op parcours Roparun gestrooid bij Steenbergen, teams lopen vertraging op door lekke banden

AMATEURVOETBAL Prinsen­land-coach Uithof na verlies op non-ac­tief gezet: ‘Erg onprofessi­o­neel’

8 juni Een klein uur na het 1-5 verlies tegen Zaamslag is Prinsenland-coach Daan Uithof door het bestuur op non-actief gezet. Uithof is zeer verbaasd over de gang van zaken. ,,In december hebben we nog afspraken gemaakt om met elkaar verder te gaan. Het komt hard aan, zeker zo kort na een wedstrijd waarin je bent afgedroogd. Ik had zin om volgend seizoen alsnog de stap naar de tweede klasse te zetten.’’