Punaises op bospaden tussen Putte en Ossendrecht, oppassen geblazen voor mountainbikers

Suikerar­chief bevat een schat aan gegevens over sociaal-economi­sche geschiede­nis in deze streek

10:00 STEENBERGEN/DINTELOORD - Of Koningin Máxima eind deze maand wordt herinnerd aan de suikerindustrie in Steenbergen is twijfelachtig. Toch staat ze bij de officiële opening van verpleeghuis Hof van Nassau op pure suikergrond. Alle sporen van de vroegere suikerfabriek langs de kade zijn Steenbergen al lang uitgewist. Resteren slechts de waardevolle archiefstukken van de fabriek, die recentelijk in veilige handen van het West-Brabants Archief zijn gekomen. En daar in de studiezaal voortaan in te zien.