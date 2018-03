Publiek mijdt portrettengalerij politici op Grote Markt in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Daar hangen ze. 76 portretten van evenzoveel politici uit de gemeente Bergen op Zoom. Op hekken die als banen staan opgesteld, verspreid over de Grote Markt. Treffende beeltenissen met een verhaal, weergegeven door de Bergse kunstenaar Annemarieke van Peppen met haar project 'Beweeg me Politiek'.

Rondom de foto's cirkelen donderdag tussen 11.00 en 14.00 uur de geportretteerden. Die met alle liefde willen vertellen welk verhaal er achter hun foto schuilgaat. Wie ze zijn, wat hen beweegt. Waarom ze ervoor hebben gekozen de politiek in te gaan, wat ze met de stad voorhebben. Maar aan wie kunnen ze het kwijt? Aan familieleden, partijgenoten en vrienden, blijkt al snel. 'Neutrale' bezoekers ontbreken, laten de galerij voor wat ie is. Fietsers proberen slingerend zich een weg te vinden tussen de hekken, terwijl mensen met volle boodschappentassen vanaf de weekmarkt met een boog om de openluchttentoonstelling heen lopen.

Trots

Fractieleider Evert Weys van GBWP vindt het jammer dat de belangstelling tegenvalt. Maar kijkt wel trots naar zijn beeltenis. ,,Ik vind dat je plezier moet hebben in de politiek. En dat brengt de foto goed over. Ja, inderdaad. Ik kijk heel geamuseerd." Sommige politici waren in eerste instantie niet direct enthousiast over hun afbeelding. Zoals Manuela van Gent van de BSD. ,,Maar vrienden en familie vonden de foto echt prachtig. En nu ben ik er ook heel blij mee en zie dat het echt bij mij past."

Lappenmand

In de galerij ontbreekt een iemand. Wethouder Cultuur en lijsttrekker van de grootste politieke partij van Bergen op Zoom, Arjan van der Weegen. Opmerkelijk, want voor het eerste soortgelijke project van Van Peppen (Beweeg me) was hij wel een van de mensen die op de foto ging. ,,Door een ziekte heb ik niet aan dit project kunnen meedoen. Zat ik in de lappenmand toen de afspraak was. Helaas is het niet gelukt om een nieuwe afspraak te maken. Ik draag dit project een warm hart toe", zegt Van der Weegen.

Limo

De portretten zijn niet de enige bezienswaardigheid. Op het stadsplein maakt een enkeling gebruik van de limo van het Internationale Documentaire Festival. Daarin wordt een documentaire vertoond over het referendum dat gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wordt gehouden. In het Stadhuis draaien onderwijl docu's over de verkiezingen.