Publiek in bioscoop en theater voorzichtiger: ‘Mensen zelfs huiverig om weer naast elkaar te gaan zitten’

Opnieuw dwangsom voor drugsdea­ler in Steenber­gen

4 oktober STEENBERGEN - Voor de tweede keer in korte tijd heeft burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen een dwangsom van 5000 euro opgelegd voor het dealen van drugs. Het gaat om een man die op 20 augustus aan de Leerlooierij in Steenbergen werd betrapt op dealen in zijn auto.