Publiek geniet van concert Concordia bij opgeknapte Waterschans

Warm weer zorgt voor minder volk op Ossend­recht­se kermis

11:04 OSSENDRECHT - ,,Te zot of te bot”, riep kermisexploitant John Dauphin zondagmiddag op de braderie in Ossendrecht. Zijn draaimolen was maar half bezet met kinderen. Oorzaak is volgens hem het veel te warme weer.