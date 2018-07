'Publicitaire waarde NK op Brabantse Wal loopt in de tonnen'

Het NK is bewust gratis gehouden, zegt de Woensdrechtse wethouder Hans de Waal. Zonder poortjes of kaartjes is het lastig schatten hoeveel volk er was. ,,Met de zaterdag erbij moet je richting 10.000 mensen denken. Bij de finish stond veel volk, maar ik zag ook Belgen in de polder en mensen picknickend in eigen tuin.”