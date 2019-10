Psycholoog waarschuwt: Halloween te eng voor sommige kinderen

Moordlustige pop Chucky

Marijke Feijtel heeft een eigen praktijk als psychotherapeut en traumabehandelaar in Halsteren en werkt met jeugd bij Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZWNB). Halloween heeft zijn grenzen, aldus de therapeut. ,,De lol van Halloween is om elkaar bang te maken. Het is een leuke manier om met angstige situaties om te leren gaan, maar niet alle kinderen kunnen dat aan. Horrorfilms zijn ook soms aanleiding tot buitensporige angstklachten. De moordlustige pop Chucky heeft bijvoorbeeld voor veel trauma’s gezorgd bij jonge kinderen. Wij hebben een aantal kinderen in behandeling gekregen door Chucky.” Ze vertelt dat teveel angst ook goed kan zijn voor jeugd. ,,Angst heeft een gezonde functie. Het is goed om bang te zijn. Maar als het gaat leiden tot angstgevoelens als het eigenlijk veilig is, dan heb je een ziekelijke angst.”

De angst voor Halloween

Samhainofobie, de angst voor Halloween, speelt nog niet in Nederland zoals in Amerika. Jongeren kunnen volgens Feijtel wel de fobie ontwikkelen. ,,Pompoenen, spinnen of enge maskers kunnen een kind doodsbang maken. Ik ken mensen die angstig zijn voor Halloween. Gelukkig kan je je makkelijk onttrekken van het feest door in huis te blijven. Dat is anders dan met oud en nieuw, waar dieren, kinderen en getraumatiseerde volwassenen niet ontkomen aan de knallen die de angst kunnen triggeren.”

Speciaal voor kinderen

Toon van Beurden heeft met feestwinkel Fop-Sjop in Breda de plek voor horrorliefhebbers. Nu Halloween aangebroken is, loopt halloweenkleding als een trein. Van Beurden vertelt dat er voor ieder wat wils is. ,,Halloween is voor iedereen. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Je kan het met bloed doen, maar je kan ook gewoon bekleden met een funny masker, enge hoed of eng pak. Er is ook halloweenkleding speciaal voor kinderen, zoals heksenjurkjes met glitters. Dat is hartstikke kindvriendelijk, dus daar is niks mis mee.”