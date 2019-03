Psychedelische rock beheerst T-strijd in Bergen op Zoom

Geef uw mening Asociale taxi’s per direct uit stad mijden

10:00 Breda gaat al een tijd gebukt onder taxiterreur. En daarin staat ze niet alleen, ook in andere steden verpesten asociale taxichauffeurs de sfeer na een avondje stappen door korte ritten te weigeren of torenhoge ritprijzen te rekenen. Tijdens carnaval zette de gemeente Breda vol in op handhaving van de taxiregels om de terreur de kop in te drukken. Toch werden ook tijdens het leutfeest klanten geweigerd. Tot grote irritatie van zowel stappers als welwillende chauffeurs.