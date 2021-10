Provincie wil Bergen op Zoom helpen bij leegstand: ‘Iedereen ziet de noodzaak’

Samen met wethouders Jeroen de Lange en Barry Jacobs wandelde hij door het centrum. ,,Bergen op Zoom is het best bewaarde geheim van Brabant”, gaf De Lange Ronnes mee. Wat hem meteen op een dilemma bracht: ,,We vinden het moeilijk te bepalen of we dat geheim voor onszelf moeten houden of anderen mee moeten laten genieten.”