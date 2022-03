Provincie stopt geld in versnellen woningbouw Bergen op Zoom

Het gaat om de zogeheten flexpoolregeling van de provincie Noord-Brabant. Via deze regeling is 5,6 miljoen euro beschikbaar. Bergen op Zoom krijgt daar 85 mille van. Het geld is bedoeld voor de gemeente om woningbouwprojecten te versnellen.

Concreet gaat het om bouwplannen de Markiezaten, Nieuwe Vesting, Gageldonk West en enkele woningbouwlocaties in de dorpen Halsteren en Lepelstraat. Bergen op Zoom gebruikt het geld voor de inzet van extra capaciteit op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Inhuur

Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden.

Quote We haalden in 2021 13.000 nieuwe huizen, maar de zorgen om het bouwtempo blijft Erik Ronnes, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Op die manier hoopt de provincie het tekort aan woningen sneller weg te werken. Gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte is dan ook verheugd: ,,De prognoses voor de woningbouw in Brabant zien er goed uit. We haalden in 2021 13.000 nieuwe huizen, maar de zorgen om het bouwtempo blijft.”

Blij

Wethouder Barry Jacobs is blij dat Bergen op Zoom met het geld tempo kan blijven maken. ,,Door zowel in de stad als in de dorpen ruimte te zoeken voor woningbouw, willen we ervoor zorgen dat onze inwoners een fijne en betaalbare plek vinden om te wonen. Geld om die woningbouw te versnellen is van harte welkom.”

Naast extra geld aan gemeenten, zet de provincie nog een miljoen euro in voor een provinciaal team dat met kennis en kunde kan inspringen op actuele knelpunten die zich voordoen. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.