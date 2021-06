Provincie niet erg helder over bezwaren tegen zonnepark Woensdrecht: ‘Agger wordt goed ingepast’

Drugsafval en- chemica­liën ontdekt in schuur in Dinteloord

11 juni DINTELOORD - De politie ontdekte donderdagmiddag drugsafval en-chemicaliën in een schuur aan de Zuidlangeweg in Dinteloord. Agenten namen een kijkje in de schuur naar aanleiding van aanwijzingen uit het grote internationaal onderzoek Trojan Shield. Door dit onderzoek zijn al meerdere drugsplekken ontmanteld in Brabant.