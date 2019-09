Provincie grijpt in, want Steenbergen komt afspraken niet na: vier nieuwe windmolens

De windmolens zijn er niet voor 2021

De gemeente komt haar afspraak niet na om voor eind 2020 nieuwe windmolens te hebben staan. Ze is eerder akkoord gegaan met een alternatief plan: zes of zeven windmolens van 150 meter en een zonnepark van 30 hectare.

Maar dit gaat niet snel genoeg voor de provincie. Daarom wordt nu ingegrepen: er moeten vier windmolens met een tiphoogte tussen de 180 en 234 meter komen. Volgens gedeputeerde Spierings staan de nieuwe windmolens er op z'n vroegst in 2021. ,,Dat is al veel te laat.”

Bezwaren

In mei pleitte verschillende Dinteloordse groeperingen voor drie windmolens , in plaats van acht.

Bestuurscrisis

Het plan voor de windmolens is een langlopend dossier. In 2011 zijn de eerste afspraken gemaakt. Eerder dit jaar leidde het dossier nog tot een bestuurscrisis in Steenbergen: de VVD stapte uit de coalitie. De steeds weer uitgestelde besluitvorming rondom de verhoging van de windmolens in de Karolinadijk in Dinteloord was de directe aanleiding.