Protest tegen windmolens: ‘Jullie slapen er geen nacht minder om. WIJ WEL’

COLUMN Vrouwen op het strand, doeken bij de hand

18 juni ,,Ik snap niet waarom jullie zo moeilijk doen”, zegt hij tegen mij. We hebben het over de zomer en over het strand waar hij pas is geweest. Hij vindt het maar vreemd dat zijn vriendin zich op het strand ongemakkelijk voelt. Hij vertelt hoe zijn geliefde het vermijdt om op te staan als er vrienden arriveren. Ik snap haar meteen.